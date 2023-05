"Plus on fait de route, plus il y a de trafic" : la rocade de Bordeaux en 2x3 voies, fausse bonne nouvelle ?

Après 14 ans de chantier et près de 270 millions d'euros investis par l'Etat et la métropole , la rocade de Bordeaux, plus long périphérique de France, va enfin passer à 2x3 voies sur la totalité de ses 45 kilomètres. l'inauguration du dernier tronçon aménagé entre les échangeurs 5 et 7 est prévue ce samedi 6 mai. cette fin de travaux est "une bonne chose", selon Clément Rossignol-Puech, le maire écologiste de Bègles est toutefois circonspect sur la capacité à résorber le trafic. "Toutes les expériences montrent que, plus on fait de voies, plus on fait de routes, plus il y a de circulation."

