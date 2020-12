Plusieurs candidats en lice pour reprendre la ligne TER Nancy-Merrey

Plusieurs candidats sur les rangs pour exploiter de nouveau la ligne TER 14 entre Nancy et Merrey (Haute-Marne), via Pont-Saint-Vincent et Contrexéville notamment. Une ligne ferroviaire à l’arrêt depuis 2016 en raison du mauvais état de la voie. Ligne que la région Grand Est veut relancer en l’ouvrant à la concurrence.

Choix prévu fin 2021

Les appels d’offres ont été lancés cet été et David Valence, le maire de Saint-Dié, et vice-président de la région Grand Est en charge des transports, l’affirme à France Bleu, plusieurs candidats ont déposé des offres pour décrocher la concession pour 22 ans de la ligne ferroviaire qu’il faudra d’abord rénover. La Région va avoir le choix, se félicite David Valence :

"On a reçu des candidatures de groupements d'entreprises qui sont intéressés pour faire les travaux et remettre du train sur cet axe. Ca dément ce que les sceptiques prédisaient. On a plutôt plus de réponses que ce à quoi nous nous attendions."

S'ouvre un travail et un échange pendant un an avec les différents candidats pour un choix définitif fin 2021. Les travaux de rénovation de la ligne 14 pourraient démarrer fin 2022- début 2023 pour un retour du train en 2025.

Les défenseurs de la ligne ont rencontré un possible candidat

On ne sait pas combien d'entreprises ont candidaté ni leurs noms. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'une rencontre a eu lieu fin octobre entre les membres de l'association de défense de la ligne ferroviaire Nancy-Merrey et Régionéo, une entreprise possédée par la RATP et Getlink, l'exploitant du tunnel sous la Manche. Pascal Lopez, le président de l'association le confirme :

"Point par point, on a demandé comment ils comptaient assurer une bonne qualité de service aux usagers. Ils n'ont rien promis. Ils ont répondu positivement sur certains points, plus ambigus sur d'autres. Ils n'ont rien promis car ils n'ont rien à nous promettre".