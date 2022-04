Plusieurs centaines de motards défilent à nouveau contre la ZFE à Rouen

À partir du 1er septembre 2022, les motos immatriculées avant le 1er juillet 2004 ne pourront plus rouler ni stationner dans Rouen et 11 communes de la métropole à cause de la ZFE. Une situation dénoncée par les motards qui étaient près de 500 à défiler ce samedi après-midi.

Près de 500 motards ont défilé ce samedi après-midi à Rouen et dans la métropole pour dénoncer la mise en place de la ZFE, la zone à faible émission, qui vise à réduire la pollution de l'air. La Fédération française des motards en colère estime que les deux-roues ne devraient pas être concernés.

Entrée en vigueur début janvier, la ZFE sera plus restrictive à partir du 1er septembre. Les deux-roues immatriculés avant le 1er juillet 2004, ceux avec une vignette Crit'air 4 et 5, ne pourront plus rouler ni stationner dans le centre-ville et dans la une grande partie de la métropole rouennaise. Une mesure injuste et inéquitable pour la FFMC, qui avait déjà rassemblé près d'un millier de motards en mars pour dénoncer la mesure.

"Les deux-roues motorisés représentent seulement 0,41% de la pollution au niveau national, détaille Gwen-aël Lamoureux, l'un des coordinateurs de la manifestation. Ce n'est pas en empêchant les motos de circuler en ville qu'on va améliorer la respirabilité." Au contraire, d'après lui, la moto est un atout dans la transition écologique : "la moto fluidifie le trafic, et donc elle permet de moins polluer dans la ville."

La moto pourrait être une solution pour fluidifier le trafic estime la FFMC 76. © Radio France - François Breton

Un budget conséquent pour changer de moto

Côté usagers, on se demande comment s'organiser après le 1er septembre 2022. "Je viens quasiment tous les jours à Rouen avec ma moto qui date de 2001, détaille Didier, habitant d'Evreux. Si les règles sont imposées comme prévu, ça sera impossible pour moi de me rendre dans la ZFE"

L'une des solutions serait de remplacer son ancien deux roues par un modèle plus récent. Un budget de plusieurs milliers d'euros que tout le monde n'a pas rappelle David : "Imaginez quelqu'un au chômage. Il n'aura pas les moyens de s'acheter une moto ou une voiture récente pour pouvoir être aux normes et entrer dans la ZFE. Ces zones vont donc pénaliser ceux qui n'ont pas les moyens de se mettre au goût du jour."

Les motards estiment aussi qu'il faudrait limiter la pollution des sites industriels et des bateaux qui passent par la ville. La FFMC appelle donc la métropole de ne pas appliquer les critères de la ZFE aux motos. L'association espère des discussions dans les prochains jours.