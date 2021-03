"Plusieurs dizaines de TER" supprimés en Nouvelle-Aquitaine ce lundi en raison d'une grève

"Plusieurs dizaines" de trains régionaux vont être supprimés en Nouvelle-Aquitaine ce lundi, selon la SNCF, sans préciser les lignes les plus touchées. Une intersyndicale a déposé un préavis de grève en soutien à un conducteur qui avait commis un excès de vitesse.

Vérifiez votre application SNCF, ou les horaires de votre train sur internet, si vous avez prévu de prendre un TER ce lundi. La SNCF prévoir la suppression de "plusieurs dizaines" de trains, sur toute la journée, et toute la région Nouvelle-Aquitaine, en raison d'un mouvement de grève à l'appel d'une intersyndicale. Le mouvement de grève ne concerne pas les TGV, ni les trains Intercités. Il devrait durer toute la journée. La SNCF ne précise pas quelles lignes seront davantage impactées.

Selon les informations de France Bleu Périgord, les cheminots se mobilisent pour un de leurs collègues bordelais menacé de licenciement par la direction. Le 3 janvier dernier, en plein épisode d'inondations à Laluque (Landes), il reçoit l'ordre de ralentir à 40km/h sur une zone. Or, il y arrive à 85 km/h. Depuis, cet agent de conduite est "en mesures conservatoires, il s'est vu retirer temporairement ses habilitations et est affecté sur des missions sédentaires" peut-on lire sur le préavis de grève de la CGT Cheminots, de la CFDT, de Sud Rail et de l'UNSA Ferroviaire.

Le cheminot est également sous le coup de deux procédures dont une procédure disciplinaire pour faute. "Que celui qui n'a jamais fauté lui jette la première pierre" lance les syndicats. Pour eux, l'erreur commise est notamment la conséquence d'une dégradation des conditions de travail.