Plusieurs interruptions du trafic TER à prévoir entre Laroche-Migennes et Dijon

Il va falloir s'organiser autrement si vous prenez le train vers ou depuis Paris. La SNCF annonce d'importants travaux de modernisation et de maintenance des voies entre Laroche-Migennes et Dijon. Entre ces deux villes, les TER ne circuleront plus durant cinq week-ends consécutifs du samedi midi au dimanche midi : 24-25 septembre, 1er-2 octobre, 8-9 octobre, 15-16 octobre et 22-23 octobre.

L'interruption de trafic concernera également la période du lundi 26 septembre au jeudi 29 septembre de 9h30 à 17 heures. La SNCF assure qu'il y aura des cars de substitution.