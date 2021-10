Le trafic des bus reprend progressivement à Lille après un problème informatique

Un serveur informatique est tombé en panne au PC bus d'Ilevia à Lille. Conséquence plusieurs lignes n'ont pas circulées pendant plusieurs minutes ce samedi matin. Le métro et le tram circulent eux normalement.

Le trafic des bus reprend progressivement à Lille après une interruption de plusieurs minutes au début du service ce samedi matin.

En cause, la panne d'un serveur informatique au PC bus d'Ilevia, le gestionnaire du réseau. Les véhicules ne recevaient donc plus certaines informations essentielles.

Les lignes suivantes sont concernées : 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 32, 35, 50, 51, 52, Lianes 1, 2, 5, 6 et 7, Citadines de Lille, C9, C10, C11, Corolles 1, 2 et 3 et NVL.

Le métro et le tram circulent normalement.

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux d'Ilevia.