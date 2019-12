Plusieurs routes coupées dans le Gard

Essentiellement à cause des pluies, plusieurs routes du département sont fermées ce vendredi dans le Gard.

Anduze, France

Les services du département du Gard sont très sollicités ce vendredi. Il leur a fallu fermer plusieurs routes à la circulation. Depuis 11h, sur la Nationale 106 par exemple, la route est coupée à Sainte-Cécile-d'Andorgne à cause d'un éboulement de blocs rocheux sur la chaussée. La route est en cours de dégagement par les services de la DIR (direction interdépartementale des routes).

Des ponts submersibles sont aussi fermés à la circulation, notamment entre Vissac et Alzon. Et une intervention est également en cours après la chute d'un câble électrique entre Potelières et le Moulinet.

La circulation de tous les véhicules est également interdite sur la RD 907 digue d'Anduze. Des déviations sont mises en place. Pour les véhicules légers (trafic local uniquement), il est possible d'emprunter la rue basse dans le sens Saint-Jean-du-Gard / Anduze et la rue haute dans le sens Anduze / Saint-Jean-du-Gard. Pour les poids lourd, une autre déviation est mise en place : par la route départementale 129 jusqu'au carrefour avec la RD50 (direction Mialet), puis la RD50 jusqu'au croisement avec la RD983 et la RD983 jusqu'au croisement avec la RD. Toues les informations sont à retrouver sur www.inforoute.gard.fr