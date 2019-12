Plusieurs routes coupées en Vaucluse après les intempéries

Département Vaucluse, France

Les routes coupées dans les deux sens en Vaucluse sont : la RD 900 à Bonpas, la RD 178 à Oppède, la RD 1 entre Velleron et Le Thor, la RD 173 entre Puget et la RD 973 , ainsi que la RD 24 à Cavaillon et la RD 139 à Puyvert.

La RD 973 est coupée dans le sens Pertuis/Bouches du Rhône.

La circulation reste délicate sur la RD 938 entre Cavaillon et la RD 16. Les automobilistes sont appelés à la plus grande prudence et à éviter les déplacements dans ces secteurs dans la mesure du possible.

Ce dimanche 1er décembre, les pompiers sont intervenus près de 300 fois en Vaucluse, pour des interventions principalement dans le sud du département : à Pertuis, Apt, Robion et Cavaillon. Près de 3.500 habitants ont été évacués ou confinés. Des pertusiens ont du être hélitroyé pour pouvoir se mettre à l'abri. 1 700 agneaux et une dizaine de brebis sont morts noyés dans une bergerie du quartier du Vidalet. L''éleveur avait installé des batardeaux qui n'ont pas résisté à la cru.

Des pompiers sont encore mobilisés ce lundi à Pertuis, Cavailon et à l'Isle sur la Sorgue.