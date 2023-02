"Plusieurs semaines" de travaux annoncées sur la ligne Amiens-Abancourt à compter du 13 février

Les travaux risquent bien de durer, prévient la SCNF au sujet de l'affaissement de terrain survenu à proximité des voies ferrées , entre Saint-Roch et Saleux (Somme) dans la nuit du 2 au 3 février. L'incident perturbe la ligne entre Rouen, Abancourt, Amiens, et Lille, et il est dû à une ancienne carrière de craie, exploitée il y a une centaine d'années.

L'entreprise fait ainsi savoir que "SNCF Réseau et son prestataire interviendront dès le lundi 13 février. Ces travaux devraient durer plusieurs semaines. Ils visent à combler la cavité par des injections de béton, et ainsi sécuriser les circulations ferroviaires."

Les voyageurs sont donc invités à utiliser les cars de substitution, qui vont reprendre ce jeudi 9 février. Ils peuvent consulter les horaires sur le site des TER Hauts-de-France ou l'application SNCF Connect.