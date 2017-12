Bourgogne Franche-Comté, France

Équipé d'une barrière, d'un simple signal lumineux, ou d'un simple panneau, la France compte 15.459 passages à niveau, d'après les chiffres fournis par la SNCF. En Bourgogne-Franche-Comté, plus de 1.000 sont toujours en service. Certains sont même classés comme à risques et accidentogènes. Depuis le début de l'année, 26 accidents de passages à niveau se sont produits dans la région.

5 millions d'euros pour supprimer un passage à niveau

L'accident entre un autocar scolaire et un TER, ce jeudi, à Millas, dans les Pyrénées Orientales, et qui a fait au moins 4 victimes, met de nouveau en lumière la dangerosité de ces intersections. 5 passages à niveau doivent faire l'objet de chantiers prioritaires dans la région. Brétigny, en Côte-d'Or, Autun en Saône-et-Loire, Tracy-sur-Loire dans la Nièvre, Coulanges et Jonches dans l’Yonne.

Le sujet de la suppression pure et simple des passages à niveau divise. D'un côté, les syndicats et les cheminots y sont favorables. "Ça serait l'idéal, confirme un syndiqué en Côte-d'Or. Ça réduirait les risques sur les voies. _Il faut savoir que les accidents de passages à niveau sont la deuxième cause de mortalité en France_." Certains conducteurs de trains avouent même leur angoisse lors de ces croisements. "On a toujours une petite boule au ventre, on redouble de vigilance, confie un cheminot à la SNCF depuis 18 ans. Mais quoiqu'il arrive on est impuissant. On ne peut rien faire. On effectue le plus rapidement possible toutes les procédures, et on attend le choc."

Du côté de Réseau Ferré de France, de la SNCF et du gouvernement, on n'est pas contre non plus. Mais l'idée n'est pas réalisable selon eux. "On ne peut pas dire très sérieusement qu'on va éviter le croisement des voies ferrées et des routes, détaille Alain Vidalies, l_'_ancien secrétaire d'Etat chargé des Transports entre 2014 et 2017, chez nos confrères de France Info. Il faudrait investir des centaines de milliards d'euros que nous n'avons absolument pas".

La SNCF, continue cependant d'investir en ce sens. L'an dernier, le passage à niveau de Ruffey-Les-Echiray, en Côte-d'Or, décrit par beaucoup comme "très dangereux" a été modifié. Une voie souterraine traverse désormais la voie de chemins de fer. Mais cela a un coût. D'après plusieurs sources, la suppression d'un passage à niveau est estimée à environ 5 millions d'euros. En Bourgogne-Franche-Comté, cette décision, si elle est généralisée, pourrait coûter jusqu'à 5 milliards d'euros.

Des solutions envisageables à court terme ?

L'accident de Millas, pourrait faire avoir des effets dans les semaines à venir. En fonction des résultats de l'enquête menée par la SNCF, la direction pourrait décider d'abaisser la vitesse de tous les trains aux abords de passages à niveau. "C'est la solution la plus facile à mettre en oeuvre immédiatement, déclare un syndicaliste. Pour le moment, on ne peut pas se prononcer. _La vitesse sera-t-elle abaissée ? La mesure sera-t-elle généralisée dans toute la France ? Combien de temps cela durera-t-il ? Nous n'avons pas de réponse pour le moment_." Mais une réduction de la vitesse pourrait faciliter le freinage des rames en cas d'obstacle. Par exemple, à 90 km/h, un train met 800 mètres pour s'arrêter. Contacté par France Bleu Bourgogne, Réseau Ferré de France n'a pas souhaité s'exprimer.

Une dernière hypothèse est avancée. Elle serait envisageable à moyen terme et pas trop onéreuse pour les collectivités, RFF et la SNCF. Il s'agit d'équiper tous les passages à niveau de feux de signalisation et/ou des barrières de sécurité. Aujourd'hui ce n'est pas forcément le cas.