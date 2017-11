Plusieurs trains bloqués à cause du froid en Loire-Atlantique

Le givre a empêché plusieurs trains de circuler ce mercredi matin en Loire-Atlantique. C'est un phénomène rare, surtout dans notre région, que ne de produit que quand les conditions météo sont bien particulières.

Plusieurs trains sont restés à quai, ce mercredi matin, en Loire-Atlantique. Impossible de rouler à cause du froid. Le givre s'est déposé sur les caténaires, résultat, le courant ne pouvait plus arriver jusqu'aux trains. C'est un phénomène rare, surtout dans notre région où les températures sont plutôt douces, et qui ne se produit que dans des conditions météo très particulières. Il faut des températures basses associée à un certain niveau d'humidité.

#FlashInfoTERPDL 7h30. Avec le #givre, les circulations sont compliquées ce matin entre #Nantes↔️#Châteaubriant et autour de #Clisson.

Les équipes #SNCF travaillent à mettre en place des solutions de transports. — TER Pays de la Loire (@TERPays2LaLoire) November 29, 2017

"Il suffit que les caténaires soient givrées sur quelques dizaines ou centaines de mètres pour que le train ne puisse plus circuler", explique Jean-Marie Guillemot, le directeur de la communication de la SNCF en Pays-de-la-Loire. "Quand Météo-France nous prévient la veille, on fait rouler des trains de manière préventive pour que les caténaires ne givrent pas. Mais la météo n'est pas une science exacte et nous avons besoin d’informations plus précises, plus pointues que celles qu'ils sont capables de nous donner actuellement. Donc nous mettons en place un système expérimental plus efficace".

Un système expérimental de capteurs qui envoient des SMS en cas de givre

Ce système, ce sont des capteurs qui peuvent alerter les agents de la SNCF par SMS en cas de givre. Il y a un autre système qui permet de réchauffer les caténaires, avec des "boucles de chauffage". "Mais le risque est aussi important que le danger qu'on essaie de combattre", poursuit Jean-Marie Guillemot. "On risque de faire fondre la caténaire parce que les trams-trains circulent sur du 750 volts. Ce n'est pas comme les 25.000 volts du réseau normal. Donc, il ne s'agit pas qu'en employant un remède ce soit pire que le mal".