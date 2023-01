"Plutôt la gratuité sur Langon-Bordeaux qu'un péage sur l'A63" pour l'ancien député girondin Gilles Savary

La concertation publique sur l'avenir de l'autoroute A63 au sud de Bordeaux, vers les Landes et le Bassin d'Arcachon, débute ce lundi 30 janvier. Au coeur du débat : le passage de cet axe surchargé, emprunté par 80 000 véhicules chaque jour à deux fois trois voies, soit sur une portion de 7 kilomètres après la rocade bordelaise, soit sur les 35 kilomètres de l'A63 en Gironde. Ce dernier scénario impliquerait, selon l'Etat, la mise en place d'un ou plusieurs péages sur l'A63 et l'A660 vers le Bassin d'Arcachon. Projet rejeté en bloc par les élus du Bassin .

Gilles Savary, ancien député PS élu dans le Sud Gironde, spécialiste des transports, estime quant à lui "qu'il faut passer l'A63 à deux fois trois voies et consacrer la troisième voie à des transports collectifs routiers, c'est-à-dire le covoiturage et des cars à haut niveau de service, capables d'aller chercher dans la profondeur les gens qui font des trajets domicile-travail et qui veulent accéder à Bordeaux". C'est la thèse défendue dans son ouvrage "La ville inaccessible. Essai sur une fabrique des gilets jaunes", sorti en librairie le 13 janvier. Il faut "gérer les déplacements créés par le phénomène métropolitain", qui "exclue économiquement les classes moyennes inférieures" ajoute-t-il, et pour cela "une solution routière est possible".

"La mise à deux fois trois voies est un aménagement urbain métropolitain"

Quant à la perspective de créer un ou des péages sur l'autoroute A63, Gilles Savary se dit "pas hostile du tout aux concessions autoroutières" mais "contre un péage sur la périphérie de la ville" qui doit, selon lui, "être gérée par le service public". Gilles Savary réclame "l'égalité entre migrants alternants" en Gironde, ces automobilistes qui font les trajets quotidiens domicile-travail : "Aujourd'hui, quand on habite Langon, on paye l'autoroute pour se payer un bouchon. Je serais donc plutôt favorable à ce que l'on fasse la gratuité sur Langon-Bordeaux, plutôt qu'un péage sur Bordeaux-Cestas".

