Le Belem quitte Bordeaux ce samedi et met le cap sur La Rochelle

Le célèbre trois-mâts le Belem appareille de Bordeaux ce samedi. Faute de réponse satisfaisante du port de Bordeaux, le bateau va effectuer son entretien annuel de carénage à La Rochelle avant de revenir le 3 février.

C'est ce que l'on appelle un couac. Alors que les collectivités locales et le port de Bordeaux avaient beaucoup misé sur la filière de maintenance et d'entretien de bateaux, le carénage hivernal du célèbre trois-mâts barque lui a filé entre les doigts. Le Belem va devoir faire un aller-retour jusqu'au chantier Lecamus de La Rochelle, plutôt que d'effectuer un chemin plus court et moins onéreux entre le pont de pierre et les Bassins à flots à Bordeaux. "Le dossier rochelais était meilleur, explique Christelle Hug de Larauze, déléguée générale de la Fondation Belem. Et ce tant sur le plan des tarifs que sur le plan technique".

Pourtant, côté bordelais, tout le monde était plutôt confiant. Au mois de juillet, la forme de radoub (cale sèche) numéro 1 des Bassins à flots, celle qui permet de réparer des navires comme le Belem avait rouvert. Après 19 ans sans être utilisée, elle avait accueilli Le Breuil, la barge chargée de transporter des composants d'Airbus jusqu'à Toulouse. Sauf que, pendant cette restauration, un problème survient. L'une des portes de la cale n'est pas étanche et les travaux ne peuvent pas être faits dans de bonnes conditions. Le port maritime propose alors une solution provisoire, avec la mise en place d'une sorte de digue, permettant ainsi aux entreprises de restauration de répondre à l'appel d'offre du Belem.

2 millions d'euros avaient pourtant été investis

Mais la Fondation décide donc de privilégier La Rochelle, notamment à cause de cette porte défectueuse. Les entreprises bordelaises vont donc subir un manque à gagner important, et ne comprennent pas comment le port n'a pas résolu ce problème. D'autant que 2 millions d'euros ont été affectés au développement de ces activités de maintenance à Bordeaux par la région Aquitaine. Déficit économique pour les entreprises donc, et déficit de prestige pour le port bordelais, qui aurait pu se targuer de redémarrer son activité de maintenance avec l'un des trois-mâts les plus prestigieux au monde.