CARTE - Pneus hiver : 169 communes concernées en Ardèche

La préfète de la Drôme a pris son arrêté concernant 55 communes drômoises lundi. Il aura fallu plus de temps au préfet de l'Ardèche pour boucler la liste des communes concernées par l'obligation des pneus hiver, sans doute parce qu'il y a eu d´âpres discussions avec des communes qui ne voulaient pas de cette contrainte. L'arrêté sera finalement publié ce vendredi 1er octobre au recueil des actes administratifs, soit un mois tout juste avant l'entrée en vigueur de la loi montagne.

Obligation pour toute la vallée de l'Eyrieux et au col de l'Escrinet

Dès jeudi soir, la préfecture a fait parvenir la carte aux maires du département. 169 communes sont concernées, soit un peu plus de la moitié des 335 communes de l'Ardèche. Seules en sont exclues la région d'Annonay, les communes de la vallée du Rhône et une partie du sud du département. Les deux tiers du département sont dans le périmètre. Du nord au sud, cela va de la vallée de la Vocance jusqu'à la Cévenne ardéchoise en passant par la vallée du Doux, la vallée de l'Eyrieux et le Coiron. Il faudra donc des équipements spéciaux pour circuler sur la D104 au col de l'Escrinet en hiver ainsi que sur la Nationale 102 à partir de Meyras et jusqu'à la limite avec la Lozère.

Voici la carte diffusée par la préfecture de l'Ardèche :

- - Préfecture de l'Ardèche

Dans toutes les communes concernées, les véhicules devront être équipés de quatre pneus hiver (ou avoir dans le coffre des dispositifs anti-dérapants chaînes et chaussettes) du 1er novembre jusqu'au 31 mars.