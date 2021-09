Pneus hiver ou chaînes obligatoires dans 143 communes des Vosges à partir du 1er novembre

A partir du 1er novembre et jusqu'au 31 mars, les véhicules devront être équipés de pneus hiver ou de chaînes pour circuler sur les routes du massif, dans les Vosges. 143 communes sont concernées par cette mesure.

La mesure est prise pour améliorer la sécurité des usagers et limiter les embouteillages lorsque les intempéries rendent la circulation difficile l'hiver dans les Vosges. A partir du 1er novembre et jusqu'au 31 mars, les véhicules devront disposer d'équipements spéciaux, pneus hiver ou chaînes métalliques ou textiles. 143 communes situées à l'est du département sont concernées.

Zone d'obligation des équipements spéciaux dans les Vosges - Préfecture des Vosges

Quels véhicules, quel équipement ?

Les véhicules légers, utilitaires et les camping-cars devront soit détenir des chaînes métalliques à neige ou textiles permettant d'équiper au moins deux roues motrices, soit être équipés de quatre pneus hiver.

Les autocars, autobus et poids lourds sans remorque ni semi-remorque sont également soumis à l’obligation avec le choix entre les chaînes ou les pneus hiver.

Les poids lourds avec remorque ou semi-remorque doivent, quant à eux, détenir des chaînes à neige permettant d'équiper au moins deux roues motrices, même s'ils sont équipés de pneus hiver.

Quels grands axes sont concernés ?

La RN66 est incluse dans le périmètre d’obligation. Sur la RN57, l’obligation s’applique pour la portion allant de Pouxeux à la limite sud du département des Vosges. Compte tenu de la possibilité d’emprunter du Tunnel Maurice Lemaire, la RN59 est exclue du périmètre d’obligation.

Pneus quatre saisons ?

La préfecture des Vosges précise que les pneus toutes saisons seront acceptés jusqu'au 31 mars 2024. Au-delà de cette date, seuls les pneus marqués du symbole alpin seront acceptés.