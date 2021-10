Pneus hiver et chaînes obligatoires : pas de sanction cette année

Mal chaussés mais pas punis cette année. "Les éventuels manquements à l'obligation de détenir des chaînes à neige dans son coffre ou d'équiper son véhicule de pneus hiver dans les départements concernés ne seront pas sanctionnés cet hiver", a annoncé lundi le ministère. Des opérations d'information et de pédagogie accompagneront la mise en place de ce dispositif dans les prochaines semaines.

La liste des départements concernés

La "loi montagne" de décembre 2016 impose aux véhicules légers, utilitaires et camping-cars qui circulent dans ces zones de détenir dans leur coffre soit des chaînes soit d'être équipés de quatre pneus hiver. Les préfets des départements situés dans des massifs montagneux devaient établir avant le 1er novembre, en concertation avec les élus locaux, la liste des communes où un équipement des véhicules devient obligatoire en période hivernale, c'est-à-dire du 1er novembre au 31 mars. Les préfets du Cantal, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, du Puy-de-Dôme et de Savoie ont pris un arrêté pour la totalité de leurs départements. D'autres ont pris des arrêtés concernant seulement certaines communes. Plusieurs préfets ont décidé au contraire qu'il n'y aurait pas d'obligation dans leur département, comme dans la Nièvre, "compte tenu des conditions climatiques, de la topographie et des liaisons routières du département", mais aussi en Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Haute-Vienne, Lot, Meurthe-et-Moselle, Saône-et-Loire et Tarn-et-Garonne.

Une réglementation ignorée par beaucoup de Français

Faute d'avoir la liste complète des communes concernées, et alors que les routes verglacées semblent lointaines, beaucoup de Français ignorent encore cette règlementation, qui ne fait qu'étendre une règle déjà en place sur de nombreuses routes dangereuses. Fin septembre, 65% des automobilistes n'avaient jamais entendu parler de cette obligation, selon une enquête Opinionway réalisée pour le spécialiste du pneu Point-S. Cette règlementation devrait surtout pousser les ventes de pneus "toutes saisons", souligne de son côté Euromaster, filiale de Michelin.

Une nouvelle signalisation doit également être progressivement implantée. Un panneau montrant une montagne, une valise de chaînes et un pneu doit indiquer les entrées et les sorties de zones de montagne où s'applique l'obligation d'équipements hivernaux. Les autocars, autobus et poids lourds sans remorque ni semi-remorque sont soumis aux mêmes obligations. Pour les poids lourds avec remorque ou semi-remorque, ils doivent détenir des chaînes à neige permettant d'équiper au moins deux roues motrices, même s'ils sont équipés de pneus hiver.