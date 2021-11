Pneus neige : un premier recours déposé par une commune de l'intérieur du Pays basque

Il s'agit de la première commune du Pays basque a se positionner officiellement contre cette mesure. Le village de Lacarry-Arhan-Charitte-de-haut vient de déposer un recours gracieux auprès de la préfecture pour pouvoir faire annuler l'obligation de port des pneus neige ou des chaînes. Une mesure qui fait partie de la Loi Montagne, entrée en vigueur au début du mois de novembre.

"C'est une décision unilatérale, dénonce Dorothée Nabarra, maire de Lacarry. Je suis toujours surprise de l'imagination de l'administration. Comment on peut s'asseoir derrière un bureau un jour et puis se dire, alors que ça fait des années et des siècles que les gens de montagne vivent avec la neige, on va commencer à mettre des équipements obligatoires pour ces gens là. Tout cela à un coût pour les familles qui sont souvent habituées à équiper l'une des voitures du foyer déjà en équipement neige.

"Une décision incohérente"

Et la maire Dorothée Nabarra de poursuivre : Surtout que pour Lacarry quand j'ai appelé la préfecture pour savoir ce qu'il en était, ils nous ont dit : "oui, peut être, vous avez une route à 1000 mètres d'altitude". Non, Lacarry n'a pas de route à 1.000 mètres d'altitude. Le village doit être aux alentours de 300 mètres d'altitude... si déjà il y avait eu une concertation qui avait été faite avec les communes, tout ça, ils l'auraient su."

"En cas d'accident aussi, risque d'y avoir des complications. Je ne comprends pas comment on peut demander à ces gens, encore une fois, de faire ces frais là où déjà tout le service public nous est retiré petit à petit, tout. Plus rien ne nous reste, et maintenant, on va en plus nous mettre des obligations. On a été mis devant le fait accompli, des habitants m'en ont beaucoup parlé, on en a échangé lors du conseil municipal et on s'est dit : "Ça suffit, ce n'est pas normal". J'ai fait passer le message aussi au niveau des vallées de Garazi et Oztibare. On va attendre la réponse du préfet, puis on verra bien. Ce serait bien qu'on soit le plus nombreux possible pour qu'il y ait une réaction positive de la préfecture à notre demande."

Pas Urepel ou les Aldudes

En revanche, des communes comme Urepel ou les Aldudes passent au travers des mailles, parce qu'elles n'ont pas de route à plus de 1.000 mètres d'altitude. Pour la première, "les services de la préfecture la situe à 996 mètres" selon les éléments transmis. Pour la seconde, "elle ne dispose pas d'un réseau routier au-dessus de 1.000 mètres."