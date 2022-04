Un des navires de la compagnie est bloqué côté britannique. Les garde-côtes l'ont inspecté et ont estimé que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il navigue en toute sécurité. La reprise de service est donc reportée, les syndicats appellent les salariés à se rassembler.

P&O : un navire bloqué, les salariés appelés à se mobiliser à Calais et en Angleterre

La compagnie encore et encore dans la tourmente. Un navire supplémentaire de P&O a été bloqué ce mercredi en Angleterre pour des raisons de sécurité.

"Plusieurs problèmes"

L'Agence maritime et des garde-côtes (MCA) a expliqué que ce navire, le "Spirit of Britain", n'était pas autorisé à naviguer en raison de plusieurs problèmes de sécurité identifiés lors d'une inspection.

"Le Spirit of Britain a été immobilisé parce que des enquêteurs ont identifié un certain nombre de lacunes qui constituaient des motifs de rétention", a indiqué la MCA sans plus de précisions.

Deux rassemblements

800 marins britanniques ont été licenciés le 17 mars dernier. La CGT pointe un manque de compétence du nouvel équipage qui est majoritairement constitué de personnes étrangères.

"Sur le plan opérationnel, la compagnie est en dessous de tout, rapporte André Haffreingue, salarié et membre de la CGT. Le nouvel équipage n'est pas formé pour ça. On avait affaire à des marins qui étaient des professionnels, en exercice depuis très longtemps sur les navires. Là on a affaire à des gens qui viennent de tous horizons, qui n'ont pas forcément un passé de marins. Ils ne peuvent donc pas répondre aux exigences de sécurité."

La CGT appelle ses salariés à se rassembler mardi prochain à 14 heures. Côté britannique, un appel à la mobilisation est également lancé à la même heure, 13 heures en Angleterre.

Un mois d'arrêt

La reprise de la compagnie est donc encore retardée. L'entreprise a indiqué que les traversées resteraient suspendues jusqu'à ce vendredi au plus tôt, mais le redémarrage pourrait être retardé par la décision de la MCA.

Le trafic routier aux abords du terminal ferry à Calais ne va pas donc pas se fluidifier tout de suite. P&O est maintenant à l'arrêt depuis un mois.

Un autre navire sur les cinq utilisés pour effectuer la liaison Douvres-Calais, le "Pride of Kent", reste immobilisé.