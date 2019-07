Poids-lourd couché : l'A315 coupée à l'est de Metz

Metz, France

Le chauffeur a pu sortir de lui-même de sa cabine, quand son camion s'est couché sur les voies de l'A315, à l'est de Metz. Le poids-lourd s'est retrouvé à cheval sur le terre-plein central. Pas de blessé donc, mais cet événement génère de grosses perturbations dans tout le secteur.

Autoroute coupée

L'autoroute A315 a été coupée à la circulation, le temps d'évacuer le poids-lourd. Conséquence, depuis 7h ce jeudi matin, à l'heure de partir au travail, plusieurs dizaines de voitures se sont retrouvées coincées derrière le lieu de l'accident.

Mais surtout, la fermeture de cet axe stratégique pour rejoindre l'autoroute A4 engendre de très gros bouchons. Le contournement Est de Metz, la RN 431, est complètement saturé. Les perturbations remontent jusqu'à hauteur de Magny.

La Dir-Est, la direction interrégionale des routes de l'Est de la France, déconseille de s'engager sur la RN 431 au sud de Metz pour rejoindre l'Actipôle.

La circulation est aussi très dense pour les automobilistes qui viennent de l'est de Metz et qui veulent rejoindre l'A31 : les secteurs du boulevard de Trêves et du Pont mixte sont très embouteillées.