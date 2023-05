Poids lourd en panne et carambolage : trafic paralysé au Plateau des Couleures à Valence

La circulation entre Bourg-lès-Valence et le Plateau des Couleures à Valence est très compliquée ce mardi après-midi en raison de deux événements. Un poids lourd est d'abord tombé en panne à hauteur du rond-point où se situe le commerce "Au primeur du Chantre" à l'entrée des Couleures et quelques minutes plus tard, un carambolage s'est produit entre cinq véhicules entre Bourg-lès-Valence et le Plateau des Couleures. Accident qui heureusement n'a pas fait de blessé. Le secteur est bien sûr à éviter car les difficultés risquent de durer encore quelques heures même si le poids lourd est en train d'être dépanné.

