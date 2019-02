Les points noirs France Bleu de la mobilité : l'absence de train de voyageurs en Ardèche

Ardèche, France

Arlésienne, serpent de mer, les deux expressions s'appliquent bien à ce dossier. Le projet de faire circuler à nouveau des trains de voyageurs en Ardèche a été maintes fois annoncé. Il n'a toujours pas abouti. Cela fait 46 ans qu'il n'y a plus que des trains touristiques en Ardèche, seul département de France sans ligne régulière de train.

Une voie ferrée dédiée au frêt et au délestage de la ligne de la Drôme

Sur la rive droite du Rhône, les Ardéchois voient passer chaque jour des dizaines de trains de frêt et ponctuellement les trains venus de l'autre rive, déviés parce qu'il y a un incident ou des travaux sur la ligne classique côté Drôme.

Ce dossier peut-il aboutir ? Dès 2008, les trois régions concernées par une ligne Valence-Nîmes via l'Ardèche signaient un protocole d'accord pour la réouverture qui devait intervenir en... 2013 ! Six ans plus tard, c'en est peut-être fini des reculs politiques et des problèmes de financement. Vingt millions d'euros ont été actés dans le contrat état-région. Et en décembre dernier, pour la première fois à l'unanimité, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a voté un amendement de relance du dossier.

Visite programmée dans trois gares ardéchoises

Signe encourageant : la vice-présidente en charge des transports est attendue en mars sur le terrain, pour une visite des gares du Pouzin, du Teil et de Bourg-Saint-Andéol. Il faut y réaliser des travaux de remise aux normes d'accueil du public, condition indispensable pour une réouverture. Le retour du trains de voyageurs en Ardèche reste donc programmé pour 2020...