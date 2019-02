France Bleu dévoile sa carte de France des points noirs de la mobilité. Dans la région, on se penche ce jeudi matin sur la nationale 147, axe emprunté chaque jour par 18.000 usagers, et dont la mise progressive à 2x2 voies suscite impatience, divisions et craintes.

Poitiers, France

France Bleu Poitou et France Bleu Limousin unissent leurs forces ce jeudi matin afin de faire avancer le débat sur le serpent de mer de la route Poitiers-Limoges : nous aurons en invité commun à 8h10 le président de l'association "Voie Rapide 147" Gérard Sol (également maire de Mignaloux-Beauvoir près de Poitiers).

Nos reporters prendront également le volant pour rallier Poitiers à Limoges et nous décrire lors de points sur l'antenne leurs conditions de circulation sur le parcours. Ils partiront du studio de Poitiers à 7h25. Arrivée prévue dans les locaux de France Bleu Limousin aux environs de 9h30.

Une liaison galère entre deux anciennes capitales régionales

Le sujet est bien connu dans la région : l'axe est régulièrement le théâtre d'accidents, il est emprunté par des poids-lourds et son alternance de longues lignes droites à 80 km/h et de traversée de villages et de zones virageuses et boisées (donc verglacées en hiver) rendent le trajet long et pénible pour ceux qui empruntent régulièrement cette route. Le trafic est stable mais dense avec 18.000 véhicules par jour recensés.

Aujourd'hui, les usagers attendent avec impatience la mise à 2x2 voies de cette route. Un dossier qui traîne depuis des décennies. Sur les 120 km qui séparent Poitiers de Limoges, seuls 40 sont à ce jour dédoublés... Si la déviation de Lussac est actée, les travaux ne seront pas finis avant 2023 et le contournement de Mignaloux n'est pas financé. La concertation commence tout juste. Il reste donc encore beaucoup de travail.

