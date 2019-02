Point noir France Bleu de la mobilité : la RN 19 en Haute-Saône

Haute-Saône, France

La nationale 19 entre Langres et Belfort est l'une des deux routes qui traversent le département de la Haute-Saône. Tous les jours, le trafic est dense entre les automobilistes et les poids lourds qui l'empruntent. Des aménagements sont prévus pour fluidifier le trafic. Et les points noirs sont nombreux notamment du coté des communes d'Amblans ou encore Pomoy, où les accidents de la route sont fréquents. Yves Krattinger le président du Conseil Départemental de la Haute-Saône voit le réaménagement de ce tronçon comme une priorité.

A Port sur Saône, une déviation sera mise en service en 2020 du côté de Langres. L'objectif est de relancer les études publiques et les travaux afin d'accéder plus rapidement à l'autoroute A 31.

La route, le rail… les transports en général sont une préoccupation majeure pour nos concitoyens où qu’ils se trouvent. Jeudi 28 février, pour contribuer au débat, le réseau France bleu et ses 44 antennes locales se mobilisent pour vous faire découvrir les plus gros points noirs français en matière de mobilité et les solutions à l'étude.