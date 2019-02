Les points noirs France Bleu de la mobilité : le projet de la 2x2 de la RN 57 entre Micropolis et Beure

France Bleu vous propose ce jeudi la carte des points noirs de la mobilité. A Besançon, focus sur la nationale 57 et le projet de la 2x2 voies entre Micropolis et Beure. Une phase de concertation publique est lancée depuis 2017.

Sur la nationale 57, entre Micropolis et Beure, il reste un tronçon de quatre kilomètres qui n'est pas à quatre voies. Les automobilistes se retrouvent matin et soir aux heures de pointes coincés dans les bouchons. Le projet d'une 2x2 voies est relancé avec l'ouverture d'une concertation publique en 2017. Le projet pourrait permettre d'améliorer la desserte de Micropolis, le dessin de l'échangeur de Saint-Ferjeux, et le traitement du double rond-point de Beure.

Un projet à 100 millions d'euros

Mais l'objectif, pour l'instant est d'arriver a lancer une enquête publique pour 2020 avant de voir le projet validé par une déclaration d'utilité publique. Le financement reste encore a trouver. Le projet est évalué a plus de 100 millions d'euros selon la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de Franche Comté, l'administration qui chapeaute le projet. Le début des travaux est prévu en 2021.

