Point noir France Bleu de la mobilité : en Mayenne, les bouchons quotidiens du pont de Pritz

Laval, France

Le pont de Pritz est situé entre les communes de Laval et Changé sur la rocade nord de l'agglomération. Il a été mis en service en 1997 et permet le franchissement de la rivière Mayenne.

30.000 véhicules / jour

Aux heures de pointes (matin, midi et soir), la circulation est dense de chaque côté du pont et les bouchons sont systématiques dans les deux sens. Car si la rocade est à 2x2 voies, le pont lui n'a qu'une voie de circulation dans chaque sens. Chaque jour, ce sont 30 000 véhicules qui empruntent ce pont. Les premières études réalisées en 1986 avant la construction de la rocade prévoyaient le passage de 20 000 véhicules à l'horizon 2000. Ce qui s'est révélé exact.

Mais depuis, le trafic a fortement augmenté ce qui provoque ces ralentissements. Selon l'élu Xavier Dubourg, président de la commission routes au Conseil départemental de la Mayenne, "les difficultés de circulation sont dues à un problème d'écoulement des rond-points et non au pont lui-même".

Pour les usagers, ce n'est pas la grosse galère mais le côté systématique des bouchons peut devenir pénible au quotidien. "C'est un régal" dit ironiquement cette automobiliste qui emprunte le pont de Pritz tous les jours et qui explique perdre jusqu'à une demi-heure. Pour Marie qui passe par là pour se rendre à son travail, "c'est embêtant, mais on le sait. Et puis, comparé à Rennes ou à Paris, on n'a pas à se plaindre".

Retrouvez ici la carte France Bleu des principaux points noirs en France.