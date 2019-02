Les points noirs France Bleu de la mobilité : la RN19 entre Lure et Langres

Vesoul, France

uIl faut savoir qu'en Haute-Saône il n'y a pas d'autoroute. Deux nationales traversent le département : la RN57 d'Ouest en Est de Besançon à Epinal, et la RN19 de Nord au Sud entre Langres et Belfort jusqu'à la frontière Suisse.

Tous les jours, le trafic est constitué d'automobilistes, mais aussi de poids lourds. Le trafic emprunte essentiellement une nationale en 2x1 voie. C'est le cas de Langres à Vesoul, et juste avant Lure une 2x2 voies permet de rejoindre Belfort.

Le gros point noir : la traversée de petits villages

La priorité des priorités est la fin provisoire de cette fameuse 2x2 voies venant de Lure qui débouche dans le village de Amblans. L'état a acheté les parcelles pour pouvoir réaliser la déviation de trois villages qui aujourd'hui voient passer le trafic sur des routes sinueuses et dangereuses. Cette réalisation pourrait être inscrite dans le prochain contrat de plan entre la Région et l'Etat, mais pour l'instant aucune date n'est fixée. On pourrait espérer une inscription dans un contrat de plan 2021 - 2026.

La déviation de Port sur Saône attendue pour 2020

Si on poursuit la route, à Port sur Saône la RN19 traverse la commune, et depuis des années les poids lourds ont du mal à se croiser sur le vieux pont de pierres. La déviation de la commune est en cours de réalisation, les ouvrages d'art en cours de construction. Ce chantier est le plus plus gros chantier de génie civile de Bourgogne Franche-Comté, la mise en service est attendue courant 2020.

De Port sur Saône à Langres, une simple route

De Port sur Saône à Langres, il faut avaler 62 kilomètres de route simple sans aucun aménagement pour pouvoir dépasser. Cette route est pourtant la connexion avec l'autoroute A5 et A31, qui permet d'aller vers Paris, Lille, ou encore Dijon et Nancy.

Des élus de tout bord se sont réunis le samedi 16 février à Langres, ils étaient réunis au sein de l’association Autoroute Atlantique – Rhin – Rhône (AARR). Ils ont d'une seule voix demandé à l'état de commencer les travaux de contournement de Langres en 2022.

Les conséquences économiques sur un transporteur

En attendant, les particuliers et professionnels font contre mauvaise fortune bon cœur. Le moindre déplacement sur cet axe prend plus de temps, encore plus si l'on se retrouve derrière un convoi exceptionnel, et ils sont nombreux sur cette route qui relie la Mer du Nord à la Méditerranée pour ces transports hors gabarit.

Exemple avec les ambulances Grosdepouge de Lure. La flotte de 40 véhicules effectue 3 millions de kilomètres sur les routes du Nord de la Haute-Saône. L'essentiel de l'activité est constitué de transport VSL, du domicile des malades aux hôpitaux. Aller depuis Lure à l'hôpital de Sévenans (Belfort-Monbéliard) demande 28 minutes pour 35 kilomètres de route en 2x2 voies, alors qu'aller à l'hôpital de Vesoul demande 25 minutes quand cela roule bien pour seulement 30 kilomètres.

Comparé à d'autres entreprises de taille identiques de transport en ambulances et VSL, la société Grosdemouge engendre un manque à gagner en raison du temps perdu sur la route. Chaque jour ce sont plusieurs courses qui ne peuvent être réalisées.

La route, le rail… les transports en général sont une préoccupation majeure pour nos concitoyens où qu’ils se trouvent. Jeudi 28 février, pour contribuer au débat, le réseau francebleu et ses 44 antennes locales se mobilisent pour vous faire découvrir les plus gros points noirs français en matière de mobilité et les solutions à l'étude.