Poitiers, France

Fatigués, exaspérés, voire en colère Jean Jacques, Alain et Madeleine se retrouvent devant le seul commerce du secteur, le bar tabac de l'aviation. Ils partagent leurs soucis du quotidien comme transporter à pied ses poubelles jusqu'au conteneur. Ou décharger les courses en mettant sa voiture au plus près. Et à ce sujet là Jean Jacques qui se déplace avec ses béquilles ne décolère pas "le temps de faire mes allers et retours pour porter mes courses, j'ai eu droit à un PV de 135 euros pour stationnement gênant !"

"La saleté s'introduit partout"

Trois mois déjà qu'ils supportent ce chantier et encore plus d'un mois à attendre avant d'en voir le bout. En attendant, "c'est de la poussière qui rentre en permanence dans nos maisons" explique Alain qui comme Madeleine n'invite plus personne chez lui car cela obligerait leurs invités à se garer loin pour venir chez eux. Madeleine elle se dit fatiguée de tout ce qu'elle doit accomplir en plus à cause de ce chantier qui n'en finit pas et se plaint de l'indifférence de la mairie. Quant à Jean Claude qui vient de reprendre le bar tabac juste là ou se trouve le chantier, il évalue à 40% au moins la chute de son chiffre d'affaire.

la faute aux intempéries

Du côté de la mairie, on explique que le retard pris par le chantier est dû à plusieurs facteurs et avant tout aux intempéries. "Nous avons eu trois semaines désastreuses à des moments clefs du chantier" explique Agnès Marthouzet, l'ingénieure en charge du chantier. Quant à la réouverture de l'avenue de Nantes à la circulation, elle est programmée à la mi mai au plus tard. "On fera tout pour" conclue-t-elle