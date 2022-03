Poitiers : la direction de Vitalis investi dans la sécurité de ses conducteurs de bus

Après plus d'une dizaine d'agressions sur des conductrices et conducteurs de bus Vitalis à Poitiers, la direction du réseau lance un grand plan d'action et investi 330 000 euros pour la sécurité des ses salariés.

Avant 2021, il n'y avait pas plus de 5 à 6 agressions physiques par an, l'année dernière c'était le double, dont 8 seulement entre septembre et décembre 2021. Les raisons de ses agressions sont souvent liées au non-port du masque ou à des problèmes de validité du ticket de transport. Pour éviter d'autres problèmes, la direction du réseau Vitalis va investir plus de 330 000 euros dans la sécurité de ses employés.

Dans ce plan d'action, une grosse partie de cette somme va servir à équiper tous les bus de vitre anti-agression, plus solide que le plexiglas qui existe déjà dans les bus. L'autre mesure, c'est le recrutement de 2 contrôleurs en plus des 8 agents déjà en place.

Enfin, dernier point majeur, c'est la formation des conductrices et conducteurs de bus pour les aider à gérer au mieux les situations de tension avec les usagers.

"À situation exceptionnelle, moyen exceptionnel", se félicite Cédric Faivre, le directeur du réseau Vitalis. "On a pris ce sujet très à coeur, et c'est pour cela que l'on met ces moyens en place pour protéger nos conducteurs, mais aussi les usagers de Vitalis car eux aussi peuvent être victimes d'agressions", ajoute le directeur du réseau de transport à Poitiers.

Du côté des syndicats, ce plan d'action de Vitalis est jugé insuffisant, car pour eux, il manquera encore des contrôleurs sur le réseau, et le traitement psychologique des agents n'a pas été pris en compte par la direction.