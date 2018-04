La direction régionale Atlantique qui gère la nationale 10 entre Poitiers et Bordeaux procède depuis un mois au changement des portiques et des panneaux de signalisation. Le fruit d'un long travail lancé en 2013 mais dont les résultats ne font pas l'unanimité. C'est le cas entre autre à Couhé.

Poitiers, France

La plupart des panneaux indiquant les sorties sur la partie nord de la nationale 10 ont été changés. Dans l'opération, le nom de plusieurs communes disparait comme Lusignan ou St Sauvant ! Mais cette nouvelle signalétique pose un autre souci à Couhé. Le nouveau panneau mis en place suggère aux routiers comme aux automobilistes qui se rendent à Rom et Lezay de passer par le centre bourg alors qu'avant ils empruntaient la sortie sud qui elle n'indique plus le nom de Couhé.

Plus de camions dans la rue principale de Couhé

Les efforts mis en oeuvre par la commune pour dévier le trafic poids lourd sont du coup mis à mal. "On voit un trafic poids lourd qui n'existait pas avant" estime l'adjoint en charge des voiries. Fabrice Hairault d'ajouter que ce nouveau trafic pose non seulement un problème de sécurité mais aussi risque d'abimer une voirie qui n'est pas adapté à supporter trop de camions. Sans parler de l'étroitesse de la rue principale qui rend difficile le croisement de deux poids lourds

Difficile vue l'étroitesse de la rue principale de faire se croiser deux poids lourds dans le centre bourg de Couhé © Radio France - Baudouin Calenge

La concertation a eu lieu estime la DIRA

A la mairie de Couhé on s'étonne de découvrir ces changements et de ne pas avoir été consulté. Interrogé, la direction régionale des routes atlantique affirme le contraire. "La concertation a eu lieu sur trois ans et on a un pile de courriers échangés avec les communautés de communes et le département pour le prouver" affirme Françis Larrivière. La Dira n'exclue cependant pas de revoir éventuellement ce qui a été fait si la situation le justifie. En tout cas, la mairie de Couhé compte bien se faire entendre et va envoyer un courrier à la direction des routes avant la fin des vacances scolaires