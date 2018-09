Poitiers, France

C'est parti pour quatre mois de travaux du Pont Joubert à Poitiers à partir de lundi 17 septembre. L'ouvrage, qui date de l'an 1000, a besoin d'être solidifié car de l'eau s'infiltre notamment dans ses piles, le rendant de plus en plus fragile. Le coût total des travaux s'élèves à 800 000 euros. "Il fallait absolument le refaire. Comme l'étanchéité n'est plus bonne, si il y avait de grosses inondations, le pont pouvait partir" explique Elianne Rousseau, adjointe à la ville en charge de la voirie et de l'espace public.

Les rues Cornet et la Crois-Rouge sont interdites à la circulation. Pour les riverains par contre, une circulation en double sens est mise en place pour qu'ils puissent garer leur voitures chez eux. Les voitures, pour traverser le Clain, devront donc emprunter le Pont Neuf. Pour rejoindre le centre ville à pied ou à vélo du Pont Joubert, il faudra emprunter la Passerelle de Montbernage, un détour de 20 minutes.