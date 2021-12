Le trafic des bus ne reprendra pas ce mercredi soir chez Vitalis à Poitiers

"Quasiment pas de bus ce soir à Poitiers et sans doute pas mal de perturbations à prévoir demain matin". Le trafic des lignes 1 à 17, 1E et 21 ne reprendra pas ce mercredi soir chez Vitalis. Après la nouvelle agression d'un chauffeur mardi quartier des Couronneries à Poitiers, les discussions entre la direction et les conducteurs de l'entreprise n'ont pas permis de trouver un compromis pour une reprise de l'activité.

"Au-delà de l'agression, nous demandons à la direction de revoir l'organisation du travail pour plus de présence dans les bus de manière pérenne. Nous voulons des agents supplémentaires, visibles, pour rassurer les conducteurs. C'était possible il y a plusieurs années, nous estimons que cela est à nouveau nécessaire alors que les agressions se multiplient depuis plusieurs mois. Il y a un ras-le-bol des agents qu'il va falloir prendre en compte" estime Olivier Honoré, délégué CGT de Vitalis.

Agresseur interpellé, ras-le-bol des agents

Au niveau de la direction de la régie de bus, on s'attendait donc à ne voir "aucun bus sortir de l'entrepôt ce mercredi soir sur les lignes déjà impactées, idem pour les liaisons nocturnes. Quant à l'état du trafic _jeudi matin, le risque de perturbations est réel_" indique Laurence Marcillaud, en charge de la communication de Vitalis.

On en sait plus en revanche sur le déroulé de l'agression de ce mardi 14 décembre : interpellé par le chauffeur du bus sur le bon port du masque, un voyageur a tenté de porter un coup au conducteur, sans l’atteindre, puis s’est enfui. L’individu ne portait pas d’arme blanche contrairement à ce qui avait été indiqué dans un premier temps.

Il a été interpellé ce mercredi matin par la police et placé en garde à vue. En accord avec les instances, la direction de Vitalis s’est engagée à renforcer la présence des effectifs sur le terrain, au plus près des conducteurs, et a demandé la reprise du service de transport dès 13h. En fin d'après-midi, aucune reprise n'était en vue et le mouvement pourrait donc durer.