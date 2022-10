Poitiers : les trottinettes et vélos Pony se lancent dans la ville !

C'est un nouveau moyen de transport qui s'apprête à essaimer dans tout Poitiers. Les trottinettes et vélos à assistance électrique Pony, en libre-service, ont été inaugurés et déployés dans la ville mardi 18 octobre. 450 trottinettes et 450 vélos sont désormais à disposition des usagers, moyennant quelques euros par course. Toutefois, l'idée n'est pas de les laisser n'importe où. Des emplacements de stationnement ont été délimités et les véhicules ne peuvent pas être stationnés ailleurs.

900 trottinettes et vélos électriques déployés dans Poitiers

"Il suffit d'avoir l'application et de scanner le QR Code", explique Edouard, qui démarre une trottinette bleue et noire, en sortant de la gare. Cet étudiant a déjà tout compris, installé l'application et file rejoindre la fac. Un peu plus loin, un groupe de lycéens s'affaire autour de ces nouveaux engins. Anaïs, Charles et leurs amis tentent d'enregistrer un moyen de paiement pour tester les trottinettes, plus prisées que les vélos. "C'est super bien, quand on veut aller à la bibliothèque ou en cours", lance Anaïs. "Notre lycée est en bas (du centre-ville) donc ça nous permet d'aller plus vite, c'est sympa", ajoute-t-elle.

Les trottinettes sont bridées à 25 km/h ; 10 km/h dans les zones piétonnes. Tous les trajets sont enregistrés sur l'application et donc géolocalisés. C'est ce qui permet de limiter la vitesse, de prévenir les vols et de garantir que les véhicules soient stationnés au bon endroit, explique Paul-Adrien Cormerais, co-fondateur de la startup angevine Pony, qui fabrique et opère la flotte.

Le vélo est "conçu pour transporter deux passagers, c'est un vélo deux-places", ajoute-t-il. Pour utiliser les trottinettes et vélos, il faut télécharger l'application "Pony Bikes", renseigner numéro de téléphone et coordonnées bancaires, et ensuite chercher un véhicule près de soi. Le démarrer coûte 1€, puis chaque minute est facturée 15 centimes.

"À la fin de chaque trajet, vous prenez une photo du véhicule, sur laquelle vous montrez bien qu'il est bien stationné", poursuit le Paul-Adrien Cormerais. "Si le véhicule n'est pas au bon endroit, ce qui est vérifié grâce à la géolocalisation, vous ne pourrez pas le verrouiller. Et vous risquez une amende de 25 euros".

400 emplacements de stationnement

400 emplacements de stationnements ont été délimités : 25 aires marquées par des lignes blanches, notamment à la gare et à l'Hôtel de ville, et 370 emplacements additionnels.

En plus des courses à l'unité, Pony propose des abonnements mensuels, facturés 39€ pour les adultes et 29€ pour les jeunes de moins de 26 ans. Les véhicules de la startup sont déjà déployés dans plusieurs villes françaises, dont Angers, Bordeaux, Paris, Caen et Lorient. Ils s'exportent également en Belgique, à Bruxelles, Liège et Namur. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Pony.