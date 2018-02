L'A10, coupée à la circulation en plusieurs endroits ce mardi matin. Les agriculteurs manifestent contre la redéfinition de la carte des zones défavorisées. Dans les deux-sèvres, ils sont à la jonction de l'A10 et de l'A83. Circulation très difficile entre les sorties 30 et 34.

Poitiers, France

La pagaille sur la route ce matin dans le Poitou. L'A10 est coupée par les agriculteurs en colère. Ces derniers manifestent contre la nouvelle carte des Zones défavorisées.

Dans la région, ils bloquent la jonction entre l'A10 (Bordeaux-Paris) et l'A83 (Niort-Nantes).

Feu de joie, tracteurs en travers de la route, les manifestants bloquent également les abords du réseau autoroutier, notamment le Rond-point de la Crèche où ils laissent passer les voitures au compte-gouttes.

Partout ailleurs, c'est complètement bloqué.

On estime que la circulation est extrêmement difficile entre Poitiers et St Jean d'Angély, c'est à dire entre les sorties 30 (Poitiers Sud) et 34 (St Jean d'Angély)

La réforme des ZDS pourrait faire perdre 9 millions d'euros aux agriculteurs des Deux-sèvres.