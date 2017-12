Poitiers, France

Fini les files d'attentes pour payer son ticket dans le bus ! La société de transports Vitalis est en pleine mutation. Courant janvier, des bornes, des distributeurs automatiques de titres (DAT), seront opérationnelles dans 17 stations importantes de Poitiers, comme à la gare où elles sont déjà installées. Elles permettront d’acheter ou de recharger son titre de transport.

Deux nouveaux supports sans contact

Dorénavant, il faudra choisir entre deux nouveaux supports : une carte sans contact et un billet sans contact. En ce qui concerne la carte, si vous êtes abonnés vous avez déjà dû la recevoir. Sinon, ou si vous ne faites pas partie des 24.000 abonnés que compte le réseau, vous avez jusqu'au 28 février pour vous la procurer gratuitement. Passée cette date, la carte sera payante. 2,50€ le pass valable à vie.

Une carte rechargeable à distance

Vous pouvez le retirer et le recharger dans les agences Vitalis, à partir des nouveaux distributeurs de titres ou sur internet, via la boutique en ligne de Vitalis. Une seule condition : avoir une carte d'identité et, pour les personnes concernées, des documents qui justifieraient d'un abonnement au tarif solidaire.

Des tarifs incitatifs pour mettre fin aux achats dans le bus

Une fois la carte en poche, vous pourrez la recharger au nombre de voyages que vous voulez, pour un mois, un an, par carnet de 5, au coût de 1,10€ le voyage ou par carnet de 10, au coût de 1€ le voyage. Il sera toujours possible d’acheter un billet directement dans les transports mais ce sera plus cher : soit 1€70. L’objectif affiché est clair : simplifier et fluidifier le trafic.

Des abonnements par tranche d’âge

En ce qui concerne les abonnements, les prix varient désormais selon votre tranche d'âge. C’est gratuit pour les enfants de moins de trois ans. Comptez 21€ pour les moins de 18 ans. 27€ pour les 18-27 ans et 38,50€ pour les 28-64 ans.

Pratique en cas de vol

La carte est nominative, avec photo. En cas de vol ou de perte, il suffit de le signaler à Vitalis, par un appel auprès de la centrale Allô Bus. Le duplicata coute 15€. « Tous les titres achetés et présents sur la carte au moment de la déclaration sont alors conservés sur la nouvelle carte », explique Bruno Boucher responsable du service client. Ce qui n’est pas le cas du billet sans contact, complètement anonyme.

Ce nouveau dispositif a un coût : 2 millions 300 mille euros. Bornes, cartes, et système informatique compris. Il a été financé par les collectivités, Grand Poitiers, et par des fonds européens.

Au mois de janvier les Poitevins passeront donc progressivement de l’ancien système au nouveau. Vitalis s’engage d’ailleurs à reprendre et à échanger les anciens titres.