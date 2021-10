Polémique sur le transport scolaire : agacée, la Région Centre-Val de Loire répond au Département du Loiret

"C’est avec une grande surprise" que Philippe Fournié dit avoir pris connaissance du communiqué du président du conseil départemental du Loiret la semaine dernière au sujet des dysfonctionnements dans les transports scolaires dans le département. La Région assure qu'elle propose, depuis 2017, "un service de proximité aux familles, alliant efficacité et réactivité", et rappelle qu'elle consacré 27 millions d'euros par an pour faire fonctionner les cars Rémi dans le Loiret.

La Région rappelle avoir instauré la gratuité des transports scolaires

Philippe Fournié (PS) a visiblement peu goûté aux critiques de Marc Gaudet, président (UDI) du Département du Loiret qui explique en substance que les transports scolaires étaient mieux gérés quand c'est sa collectivité qui s'en occupait, avant la réforme de la loi Notre. L'élu régional explique qu'avant que cette compétence ne soit transférée à la Région le 1er septembre 2017, le Département du Loiret "avait instauré la tarification la plus onéreuse de tout le Centre-Val de Loire (...). Nous avons fait un choix inverse dès notre prise de compétence, en assurant la gratuité pour toutes et tous."

Notre engagement est la qualité de service"

Philippe Fournié poursuit : "notre autre engagement est la qualité de service. Aussi, l’ensemble des équipes et des élus régionaux se mobilisent en permanence pour ajuster les capacités des cars, modifier les circuits ou encore sécuriser les points d’arrêt, le tout dans un contexte où la pénurie de conducteurs est de plus en plus contraignante." Et le vice-président du conseil régional en charge des Transports revient sur le problème spécifique de la ligne 105 entre Gidy et Artenay, à laquelle France Bleu Orléans a consacré un reportage récemment.

Pas de problème récurrent constaté sur les lignes Rémi 103 et 105, assure la Région

"S’agissant du cas particulier des lignes 103 et 105, le nombre d’élèves est en moyenne de 98, la capacité des deux cars est de 122 et les départs se font à 12 minutes d’intervalle. Le suivi en temps réel des élèves à bord n’a pas fait apparaître de sureffectif régulier depuis le début de l’année, mais une affluence exceptionnelle a pu certains jours être constatée liée à une mauvaise répartition entre les deux cars. Nous sommes donc très attentifs à ce que toute difficulté pérenne soit résolue dès qu’elle est constatée et nous regardons jour après jour la situation notamment sur ces deux lignes. (...) Et des solutions de substitution déjà à l’étude", assure l'élu régional.

Pour finir, Philippe Fournié dit "regretter cette approche très politique et polémique pour traiter un sujet d’importance qui touche le quotidien des habitants. A chaque fois que le Département du Loiret, ou tout autre acteur du territoire, nous a fait remonter des demandes d’évolution ou des difficultés localisées, nous avons étudié et mis en œuvre ce qui pouvait l’être. Il est regrettable que le Département du Loiret se place en opposition et pas en collaboration alors même que pour des sujets comme la sécurisation des points d’arrêt routiers ou le nettoyage des abribus, les deux collectivités travaillent de concert. Je n’ai jamais refusé de rencontrer qui que ce soit et je continuerai à être disponible pour répondre aux sollicitations des élus locaux."