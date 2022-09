Politique vélo en Occitanie : des efforts à faire dans les trains selon les associations

Le gouvernement dévoile un plan de 250 millions d'euros pour le vélo, une grande conférence sur le sujet vient de se tenir à la Région Occitanie. Oui, le vélo est un enjeu contre le réchauffement climatique dit Fabien Foulon, président du collectif "Vélo Occitanie". Mais il reste des efforts à faire

La Région organisait ce lundi soir une conférence ouverte au public à Toulouse sur l'usage du vélo avec la projection d'un documentaire néerlandais "Together we cycle". Pour développer l’usage du vélo en Occitanie, la Région dit vouloir "s’inspirer des bonnes pratiques mises en place aux Pays-Bas". Parmi les participants à cette conférence, Fabien Foulon, président du collectif régional "Vélo Occitanie" qui regroupe une dizaine d'associations d'usagers du vélo. Il répond aux questions de Jeanne-Marie Marco.

Fabien Foulon, président du collectif régional "vélo Occitanie". © Radio France - Jeanne-Marie Marco

Pas assez d'emplacements vélo dans les trains

"Les politiques ont du mal à suivre le mouvement, mais on est une région assez volontariste" estime Fabien Foulon qui donne en exemple l'aménagement des gares pour les pôles multimodaux.

Cela dit enchaîne t-il, on pêche par l'absence de places vélo dans les trains dit le président de "Vélo Occitanie". "Actuellement il y a six places dans les trains, la loi en impose huit. Les navetteurs sont encouragés à avoir deux vélos, un dans chaque gare et cela pause problème pour les cyclotouristes qui ne peuvent pas monter à bord car les emplacement sont pris. La Région cherche une alternative à l'embarquement du vélo, ça a ses limites. Il faudrait au minimum 12 emplacements, soit le double d'aujourd'hui".

Réseau express vélo au stade du "schéma simplifié"

Fabien Foulon estime par ailleurs que "dès qu'on sort de Toulouse c'est compliqué de faire du vélo" et que le réseau express toulousain (annoncé la semaine dernière par le président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc) n'est pour le moment qu'un "schéma simplifié sans que l'on sache où le tracé va passer exactement".

Aux Pays-Bas, 40% des déplacements se font à vélo, c'est le fruit d'une politique lancée dès les années 70 avec le premier choc pétrolier, et cela a fonctionné, conclut Fabien Foulon.