Politiques et usagers demandent la réouverture de la gare de Chabanais en Charente

L'espoir de la réouverture de la ligne TER entre Angoulême et Limoges, fermée depuis 2018, a rassemblé, ce jeudi soir, plus de trois cents usagers et élus de l'Est de la Charente et de l'Ouest de la Haute-Vienne. La ligne est fermée depuis près de cinq ans entre Chabanais en Charente, et Saillat en Haute-Vienne. Les trains ne circulent plus entre Limoges et Angoulême, et, au-delà vers Saintes et Royan, et il n'y a plus de correspondances avec la Ligne à Grande Vitesse pour Paris ou Bordeaux.

Le Contrat de Plan Etat-Région se fait attendre, entre l'Etat, la SNCF et la Région Nouvelle-Aquitaine, pour un financement de la rénovation et de la réouverture de cette ligne qui s'élève à 200 millions d'euros. La Région a inscrit 80 millions en 2021 pour rénover cette ligne. C'est maintenant l'Etat et la SNCF qui font attendre leur décision. C'est un bassin de vie de 460 000 habitants qui est concerné. Les maires des communes charentaises et limousines sont invités à prendre des délibérations pour "pousser et tirer" la Région et l'Etat à rouvrir la ligne TER Angoulême-Limoges.

