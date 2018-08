Pour faire face au pic de pollution à l’ozone, la Préfecture de Police de Paris prolonge de 24 heures l’interdiction de circuler pour les véhicules les plus polluants.

Paris, France

En accord avec la Ville de Paris, le Préfet de police a donc décidé de prolonger de la circulation différenciée pour la journée du mardi 7 août. Une décision motivée par les relevés d’Airparif qui continuent de signaler un dépassement du seuil d’information de 180μg/m3 de pollution à l’ozone sur l’Île-de-France.

Jusqu'à 135 euros d'amende en cas de non-respect

Ce dispositif couvre tout le territoire compris à l’intérieur de l’A86. Ce mardi encore, sur tout ce périmètre, la circulation des véhicules Crit'air 5 (déjà interdits de 8h à 20h du lundi au vendredi à Paris) et Crit'air 4 (véhicules immatriculés avant 2006 pour les diesel, et avant 1997 pour les véhicules essence) sera interdite de 5h30 à minuit. Pour cette même journée,la Ville de Paris a décidé de reconduire la gratuité du stationnement. En cas d'infraction le contrevenant, s'expose à une amende comprise entre 68 et 135 euros.

De son côté, Ile-de-France-mobilité reconduira pour une journée le forfait antipollution (un pass toutes zones à 3,80 €).