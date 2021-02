En raison de l'épisode de pollution atmosphérique en Pays de Savoie lié au Sirocco, la circulation différenciée sera activée à partir de ce jeudi matin à Annecy et à Chambéry. Dans les deux villes, les transports en commun seront accessibles pour un euro.

Sable du Sahara : circulation différenciée activée à Annecy et Chambéry, en raison de la pollution de l'air

Dans le cadre de l'épisode de pollution actuel en Pays de Savoie, la vigilance orange a été déclenchée ce mercredi en raison du sable véhiculé par le vent du Sahara. Lesvilles d'Annecy et de Chambéry mettent en place à partir de ce jeudi matin la circulation différenciée en centre-ville pour une durée pour le moment indéterminée.

Pour Annecy, la circulation différenciée se fera dans la zone délimitée par la rocade à partir de 7 heures 30. Sur Chambéry, seul l'hyper centre est concerné par la mesure : la zone de circulation restreinte est marquée en rouge dans le plan ci-dessous et sera en vigueur dès 6 heures du matin.

La zone de circulation différenciée est délimitée en rouge sur le plan de Chambéry (Savoie). - Mairie de Chamébry

Vignette Crit'Air de 0 à 5 obligatoire

Pour circuler à l'intérieur des zones différenciées, les véhicules doivent obligatoirement disposer d'une vignette Crit'Air de 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Il en est de même pour accéder à un parking municipal. Tous les véhicules à moteur : deux roues, trois roues, quatre roues, véhicules particuliers, utilitaires et poids lourds sont concernés par la mesure.

Comment obtenir une vignette crit’air ?

La commande se fait en quelques minutes sur le site certificat-air.gouv.fr à partir des informations figurant sur la carte grise de votre véhicule. La demande peut se faire par "téléservice" sur le site internet avec paiement par carte bancaire, mais aussi par courrier et en payant par chèque.

Les transports en commun à 1 euro

Les deux agglomérations proposent également un forfait au prix attractif pour vous encourager à prendre les transports en commun tout au long de la journée. Le Grand Annecy active pour sa part le dispositif "Pass Air Pur" qui permet d'emprunter les bus de la Sibra pour un euro. Dans le Grand Chambéry là aussi, l'accès aux bus vous coûtera un euro la journée, tout comme la location d'un vélo classique à la Vélostation.

Une signalisation spécifique sera mise en place sur les parcs relais annéciens. Les véhicules sans vignette seront orientés vers des parkings situés en dehors du périmètre de la zone différenciée. Sur Chambéry, les parkings d’entrée de ville restent accessibles : parkings couverts de la Falaise, Curial, du Château, Cassine et Ducs, et parkings en enclos Verdun, Barbot et Europe.