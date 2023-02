Pollution aux particules fines : la circulation différenciée en vigueur dans le Grand Avignon dès ce mercredi

Le Vaucluse entre ce mercredi dans son quatrième jour de suite d'épisode de pollution aux particules fines. Le niveau 2 de l'alerte sera d'ailleurs déclenché et Atmo Sud annonce que cela devrait durer jusqu'à la fin de la semaine . La préfecture a donc décidé de mettre en place la circulation différenciée de 6 heures et matin à 20 heures le soir dans le Grand Avignon.Les véhicules autorisés à circuler sont ceux équipés des vignettes Crit'Air classe électrique, 1, 2, 3.

Cela concerne également les communes de de Barbentane, Châteaurenard, Noves et Rognonas dans les Bouches-du-Rhône. La circulation des véhicules légers, y compris les deux roues, avec la vignette Crit'Air 4, 5 et non classés ainsi que des poids-lourds de classe 3, 4, 5 et non classés est interdite. Cela ne concerne pas les autoroutes A7 et A9.