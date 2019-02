Pollution aux particules : "forfait anti-pollution" et covoiturage gratuit mercredi en Ile-de-France

Pour lutter contre la pollution, Ile-de-France Mobilités et le conseil régional ont décidé d'inciter les Franciliens à laisser leur voiture au garage. Mercredi, vous pourrez acheter un "forfait antipollution" pour 3,80 euros. Vous pourrez aussi vous faire covoiturer gratuitement.

Pollution aux particules fines à Paris et en Ile-de-France mercredi.

Paris, Île-de-France, France

Airparif annonce un pic de pollution pour les particules fines mercredi 27 février 2019 en Ile-de-France. Pour lutter contre ce pic, la mairie de Paris maintient le stationnement résidentiel gratuit et le préfet de police a décidé de mettre en place la circulation différenciée de 05h30 à minuit mercredi. Les véhicules les plus polluants, ceux qui ont une vignette Crit'air 4 ou 5, ne pourront pas circuler à Paris et en proche banlieue toute la journée. Les camions devront aussi contourner cette zone.

Des millions d'automobilistes concernés

Plus de 3 millions de voitures franciliennes (34% du parc automobile total francilien) sont concernées par cette mesure assure AAA DATA, expert du Data Marketing. Il indique aussi que 44% des voitures de la Seine-Saint-Denis sont impactées, c'est le département le plus touché de la région.

Les départements les plus impactés par la circulation différenciée. - AAA DATA

Pour inciter les automobilistes à laisser leur voiture au garage, Ile-de-France Mobilités et le conseil régional déclenchent aux aussi des mesures antipollution : un forfait antipollution et un covoiturage gratuit.

Un "forfait antipollution" pour convaincre les Franciliens de prendre les transports en commun

Ce forfait "antipollution" ne peut être proposé que si la circulation différenciée est mise en place. C'est le cas pour ce mercredi. Il s'agit d'inciter les Franciliens à laisser leur voiture au garage. Ce forfait antipollution est un passe, un ticket unique, qui permet pour 3,80 euros de se déplacer toute la journée dans toutes les zones de l'Ile-de-France.

Covoiturage gratuit en Ile-de-France ce mercredi

Si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas prendre votre voiture ou les transports en commun pour vous déplacer ce mercredi, pensez au covoiturage. Ile-de-France Mobilités a signé un partenariat avec huit plateformes de covoiturage (Blablalines, Clem’, Covoit’ici, IDVROOM, Karos, Klaxit, Ouihop, Roulez Malin). Ce covoiturage est gratuit dans toute l'Ile-de-France ce mercredi. Le dispositif avait déjà été déclenché durant la grande grève perlée de la SNCF.

La marche à suivre pour les conducteurs

Téléchargez et inscrivez-vous rapidement sur une des 8 plateformes de covoiturage partenaires de l’opération afin de proposer de partager votre véhicule. Vous serez remboursé pour chaque trajet.

Pour ceux qui veulent être covoiturés

Téléchargez rapidement l’application Vianavigo (App Store – Google Play) ou rendez-vous sur le site internet Vianavigo pour trouver la liste des trajets de covoiturage qui vous conviennent. Vous aurez des informations sur l'opérateur de covoiturage, le lieu de prise en charge, les horaires de départ et le temps de parcours. Une fois que vous aurez fait votre choix, Vianavigo vous redirige vers le site du partenaire concerné qui finalise la réservation et la mise en relation avec le conducteur. Vous n'aurez rien à payer, tout est gratuit.