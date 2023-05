Pollution dans le métro et le RER : la qualité de l'air en question

Pendant huit mois, 435 quais, dont 392 quais souterrains, des 332 stations de métros et RER situés en zone 1 et 2, ont fait l'étude d'une mesure des particules fines dans le réseau de transport en commun de Paris et sa petite couronne. en heure de pointe, du lundi au vendredi entre 18h et 20h, hors jours de grève. Les mesures ont été réalisées par l'équipe de l'émission de France 5, "Vert de Rage" sur une durée de 5 à 10 minutes, au niveau de la fin de chaque quai.

Ce mardi matin, l'équipe de l'émission, entourée de scientifiques, présentait les résultats de cette étude que nous avons détaillés ce matin. Dans la salle, quelques élus comme Julien Bayou, député Europe Ecologie Les Verts, ou Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris, en charge des chantiers, mais aussi des syndicalistes de la RATP, fortement intéressées par les résultats de cette étude qui les concerne au premier plan.

Des problèmes pulmonaires pour les conducteurs de métro

Pour Jean-Baptiste Renard, membre du comité scientifique de l'association RESPIRE et directeur de recherche au CNRS au sein du laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement, "il y a un vrai problème de qualité de l'air dans les enceintes ferroviaires souterraines (EFS). Et pour les personnels qui y travaillent, c'est encore plus catastrophique." Joël Poupon, toxicologue au Laboratoire Toxicologique de l'Hôpital Lariboisière, explique que "c'est assez difficile d'évaluer les risques respiratoires encourus. Mais avec le temps qu'ils passent dans cette ambiance polluée, Les conducteurs pourraient avoir des problèmes pulmonaires."

Pour se protéger "le masque!" répond aussitôt Joël Poupon. "Pour filtrer les particules, il faut mettre un masque. Je sais bien qu'on en a suffisamment eu avec le covid pour ne plus en porter mais je le conseille fortement à ceux qui ont des problèmes respiratoires comme les asthmatiques et autres" précise-t-il. Une solution serait donc de prendre la voiture... "Non, en voiture, ça va dépendre aussi de s'il y a de l'air recyclé ou pas, si les vitres sont ouvertes,... Et être en plein milieu d'un embouteillage, c'est franchement pas mieux parce qu'il y a énormément d'émissions de particules fines et de gaz toxiques et les niveaux vont aussi être très élevés" explique Jean-Baptiste Renard.

"La RATP se cache" FO Pôle Traction

Du côté des syndicats de conducteurs de métro, l'étude est considérée comme très importante car "la RATP se cache. Aujourd'hui, elle a 5 points de contrôle sur la ligne 1, la ligne 4 et le RER A. Aujourd'hui, on voit que c'est la ligne 5 qui est la plus polluée et Belleville, sur la ligne 2 est aussi la station la plus polluée. Elles n'"apparaissent jamais dans les relevés de la RATP qui se cache derrière des relevés qui, au final, sont minimes ou insuffisants" estime Bastien Berthier de FO Pôle Traction.

Du côté de Solidaires RATP, dont quelques conducteurs ont participé à l'étude, François-Xavier Arouls, co-secrétaire du syndicat, explique que "99,5% des zones à la RATP ne sont ni contrôlées, ni surveillées. C'est dramatique. On est un service public, les usagers doivent savoir ce à quoi ils sont exposés en extérieur, et ils le savent. Il faut qu'ils sachent à quoi ils sont exposés à la RATP, dans les enceintes des métros et des RER."

La RATP conteste la méthode

La RATP, qui regrette de ne pas avoir été associée à cette étude, en conteste aussi la méthode. Marie-Claude Dupuis, membre du COMEX, stratégie et ville durable à la RATP explique qu'elle "ne conteste pas l'intérêt de ces méthodes. Ce que je conteste, c'est les raccourcis qu'on peut faire entre des mesures très ponctuelles et des valeurs de l'OMS, de niveau international qui nécessitent beaucoup de rigueur pour faire des comparaisons. Les mesures que nous avons au quotidien nous donnent suffisamment d'informations pour agir. De toutes façons, prendre le métro restera toujours moins polluant que de prendre sa voiture pour venir au travail."

Sophie Mazoué, responsable du service Développement Durable à la RATP, précise "prendre ce sujet très au sérieux. Nous allons investir 57 millions d'euros pour renouveler une cinquantaine de ventilateurs destinés à évacuer ces particules."

Des commerçants qui subissent la pollution

Eux sont coincés entre une multitude d'escalators menant directement sur les quais des RER A et D à la gare de Lyon. Ils sont commerçants et subissent la pollution à longueur d'année même s'il a "le nez bouché depuis très longtemps, je ne vois pas quoi attribuer à cette pollution excessive dans le métro que je ressens pourtant" explique Frédéric, marchand de journaux pour une grande enseigne.

Quelques mètres plus loin, Ali tient un commerce de fleurs. Il reconnaît qu'à chaque fois qu'il rentre chez lui, "il y a de la poussière, je la sens. Quand une rame passe devant, on sent qu'il y a de la poussière. Quand on passe un coup de chiffon, c'est du noir qui se colle dessus." Tous deux aimeraient tout de même que la RATP puisse faire un effort sur la ventilation dans un but simple : mieux respirer.