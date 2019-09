Pollution dans le métro : jusqu'à 800 millions de particules fines dans certaines stations

Paris, France

Jusqu'à 800 millions de particules ultra-fines, mesurées dans le métro parisien et le RER. L'équipe de Jean-Baptiste Renard, du laboratoire de Physique et Chime de l'Environnement et de l'Espace du CNRS, avec Respire, vient de mener, au cours du mois de juin 2019, une série de mesures dans le métro parisien. Ces mesures ont pu être réalisées avec un appareil de haute précision, le LOAC, utilisé dans plusieurs dizaines de publications scientifiques. Ce qui en ressort est plutôt inquiétant.

Comment mesure-t-on les particules fines?

Pour faire simple, les particules fines, c'est de la poussière, dont les grains sont plus ou moins gros. La RATP et AirParif ont déjà mené des études sur les particules PM 10 et PM 2,5, c'est à dire, des particules de 10 microns et de 2,5 microns. C'est très petit, sachant, par comparaison, que le diamètre d'un cheveu varie entre 50 et 70 microns. Là, ce que l'association Respire a commencé à étudier, ce sont les particules PM 1, soit 1 micron, voire, encore plus petit que cela encore. Il s'agit de la première étude publique de mesure des particules les plus fines, dans les enceintes souterraines du métro et du RER.

Les particules PM 1, les plus dangereuses

Ces ultra-fines particules sont les plus dangereuses pour la santé publique. Etant très fines, elles pénètrent plus facilement dans les voies respiratoires. Elles sont invisibles, inodores et il est donc difficile de s'en protéger, tant que des études précises n'auront pas été menées. Etant très légères, ces particules PM 1 restent plus longtemps que les autres, en suspension dans l'air. Elles sont donc également plus difficiles à éliminer.

Plus concentrées à l'intérieur qu'à l'extérieur

Dans certains cas, d'après cette étude de Respire, les concentrations de particules peuvent être dix fois plus élevées en intérieur qu'en extérieur. D'après certaines mesures, la concentration de PM 1 atteint, par endroit, 30 microns par mètre cube, une dose, jamais atteinte en extérieur. D'autre part, la répartition de ces PM 1, varie, selon leur localisation, entre les stations, entre les couloirs, sur les quais et même en fonction des wagons. Les mesures ont été effectuées notamment sur le quai du RER A et à la station de Gare de Lyon. D'après Respire, les variations observées au cours du temps sur le quai du RER, montre que la cause de ces variations reste, pour l'heure inexpliquée. D'où l'importance de mener des études précises, pour que l'on sache un peu plus, sur ce que l'on respire.