Pollution de l'air : circulation différenciée à Marseille, limitations de vitesse dans le Var

La pollution touche encore la Provence. Après avoir déclenché le niveau 1 de l'alerte pour les journées de lundi et mardi , la Préfecture des Bouches-du-Rhône a décidé de passer au niveau 2 pour la journée de mercredi.

Circulation différenciée à Marseille

Conséquence, les mesures de restrictions sont plus strictes. A Marseille, seuls les véhicules électriques et ceux possédant une vignette Crit'Air allant de 1 à 3 pourront circuler à partir de ce mercredi 8h. "Tout contrevenant à l’interdiction de circulation des véhicules sans vignette s’expose à une amende" ajoute la Préfecture.

Cette mesure s'applique dans une bonne partie de la ville : de la Joliette au Nord, jusqu'au David au Sud, et tout ce qui trouve à l'Ouest à partir du boulevard Françoise Duparc. La zone recouverte de rose dans la carte ci-dessous est celle concernée (si vous ne parvenez pas à bien la voir, elle est aussi sur le site de la préfecture ).

La zone recouverte en rose est celle concernée par la circulation différenciée. - Préfecture BdR

Poids-lourds interdits dans une partie de la ville

De plus, la circulation des véhicules de transport de marchandises en transit dont le poids total autorisé en charge excède 3.5 tonnes ne sont pas autorisés à circuler dans la zone de restriction délimitée par la mer à l’Ouest, du Sud au Nord par l’avenue Prado 2, les boulevards Rabatau Daniel Matalon, Jean Moulin, Sakakini, Françoise Duparc, Maréchal Juin, l’avenue Alexandre Fleming, le viaduc et le boulevard de Plombières, l’autoroute A557 et le viaduc d’Arenc.

Enfin, la restriction de vitesse de 20km/h sur les routes où l'on roule à plus de 70 km/h est maintenue dans tout le département des Bouches-du-Rhône.

Dans son communiqué, la Préfecture invite "les conducteurs de véhicules à limiter leurs déplacements, en privilégiant le covoiturage et les transports en commun". Elle recommande aussi d'éviter les activités physiques intenses.

Le Var prolonge le niveau 1

Dans le Var, la pollution aux particules fines qui touche la Provence depuis plusieurs jours se poursuit également. Le département reste cependant pour le moment au niveau 1 de l'alerte pour ce mercredi, ce qui implique notamment l'abaissement de 20 km/h de la vitesse, sans toutefois descendre en dessous des 70 km/h.