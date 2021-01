Pollution de l'air dans le métro : l'association Respire dénonce le manque de transparence de la RATP

Rien n'a vraiment changé. Deux ans après sa précédente étude qui révélait que l'air dans le métro est 8 à 10 fois plus pollué qu'à l'extérieur, l'association Respire déplore dans un communiqué les "chiffres trompeurs" de la RATP sur la pollution dans les stations. Etude à l'appui, elle assure que les capteurs de la régie parisienne ne reflètent pas la situation réelle.

L'association Respire et le syndicat autonome de la RATP (SAT-RATP) ont demandé à Jean-Baptiste Renard, directeur de recherche au LPC2E-CNRS à Orléans, de prendre des mesures dans 10 stations de métro entre 24 septembre et le 2 décembre 2020 avec un appareil qu'il a développé et qui sert à détecter les particules fines. Il est utilisé notamment par le ballon Générali installé dans le Parc André Citroen à Paris.

Capteurs encrassés

Il en ressort que les données ne correspondent pas à celles de la RATP dans certaines stations. Notamment à Châtelet où le capteur installé par l'entreprise pour mesurer la qualité de l'air est "encrassé" selon l'association. Résultat, il "donne des valeurs surévaluées et incohérentes". Par ailleurs les capteurs ne révèlent les pics très élevés relevés à certains moments seulement. Au sein d'une même station avec des correspondances, "les valeurs peuvent varier du simple au triple", détaille Jean-Baptise Renard dans son étude.

Le chercheur relève aussi que l'air est plus pollué dans les gares RER, comme à la station Auber, sur le RER A. La pollution aux particules fines y atteint des concentrations extrêmement importantes, "probablement parce que le RER, plus lourd, entraîne plus de particules au freinage". Or les données dans cette station ne sont plus communiquées par la RATP. L'association Respire dénonce un manque de transparence.

Système de dépollution peu efficace

Avec seulement trois capteurs installés par la RATP (à Châtelet, Auber et Franklin Roosevelt), il est de toute manière impossible d'avoir une vision réelle de la pollution de l'air, tant les situations varient d'une station à l'autre, estime l'association. Elle demande donc qu'un "véritable système de surveillance de la qualité de l'air soit mis en place et que ses données soient accessibles publiquement en permanence".

Une première étape indispensable pour le directeur de l'association, Olivier Blond. "Mesurer la gravité du problème est la première étape pour pouvoir le résoudre". A ce sujet, l'association relève d'ailleurs que l'un des systèmes de purification actuellement testé par la RATP ne semble pas très efficace. A la station Alexandre Dumas, sur la ligne 2, où Suez expérimente un solution de traitement de l'air depuis 2020, Les taux de pollution relevés sont en moyenne cinq fois plus importants qu'à l'extérieur.