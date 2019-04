Pollution de l'air : le diesel banni à Strasbourg dès 2024?

Strasbourg, France

Les voitures diesel pourraient très bientôt ne plus être les bienvenues à Strasbourg et dans l'Eurométropole. Christel Kohler adjointe au maire en charge de l'environnement était l'invitée de France Bleu Alsace ce mardi 2 avril. Réagissant à la pollution de l'air dans les écoles dénoncée par l'ONG Greenpeace, elle plaide pour des mesures concrètes et rapides et notamment une interdiction du diesel à l'horizon 2024-2025. "On ne peut pas se permettre d'attendre, il faut préparer la population à changer de véhicule, il faut fixer cette date très rapidement", annonce Christel Kohler sur France Bleu Alsace "il faut aussi contrôler le trafic des poids lourds sur l'avenue du Rhin, les amendes de 22 euros ne sont pas assez dissuasives", regrette-t-elle.

Une zone à faibles émissions dès 2020?

Des mesures peuvent être prises encore plus rapidement "il faut plus largement une zone à faibles émissions sur l'ensemble de l'agglomération sur les bases de la vignette Crit'Air et ça on peut le mettre en place dès 2020-2021", poursuit Christel Kohler qui rappelle que Strasbourg est sous le coup d'une condamnation de l'Union européenne comme 13 autres villes françaises.