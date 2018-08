Annecy, France

Depuis ce lundi 6 août la vignette Crit’Air est en service à Annecy. Avec la canicule qui s'installe, la ville doit faire face à un pic de pollution à l’ozone. En théorie, seuls les voitures disposants des vignettes 0, 1, 2 et 3 peuvent circuler dans la ville. Mais pendant une semaine, la police va faire preuve de pédagogie.

Explication avant répression

Sur le bord de la route, deux agents interpellent toutes les voitures immatriculées en Savoie et Haute Savoie : « Il faut informer les automobilistes avant lundi prochain. Sinon ils ne pourront plus entrer dans la zone 30 sans la vignette.» souligne Laurent policier à la BDI, la Brigade Départementale Intervention de la ville.

En raison d'une pollution à l'ozone, la circulation dans Annecy est limitée ce lundi aux véhicules dotés d'une vignette crit'air 0,1,2,3. Préférez les déplacements à pied, en vélo ou les transports en commun ("pass air pur" à 1 euro). Pensez à vous doter de la vignette crit'air. — Police nationale 74 (@PoliceNat74) August 6, 2018

Des conducteurs qui devront aussi payer une amende de 68 euros. « C’est dommage, surtout que la vignette est à 3,11 euros » ajoute ce policier. Une vignette que vous pouvez trouver sur internet, et avec le montant de l’acheminement par voie postale cela revient à 3,62 euros. Elle fonctionne dans toutes les villes en France et concerne les conducteurs de deux-roues mais aussi les poids-lourds et les bus.

Et pour les vacanciers pas forcement au courant ? "Nul n'est censé ignorer la loi" répond l'agent.