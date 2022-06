Pollution en Ile-de-France : la circulation différenciée mise en place samedi

La pollution à l'ozone s'est installée en Ile-de-France.

Airparif, qui surveille la qualité de l'air de notre région, prévoit un probable dépassement du seuil d'information-recommandation samedi.

Cette pollution a poussé la préfecture de police à activer la circulation différenciée. Les mesures s'appliquent à partir de samedi, de 5h30 jusqu'à minuit, et ce, jusqu'à la fin de l'épisode de pollution.

Les mesures à appliquer dès samedi

Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler à l'intérieur de la petite couronne.

Sur les routes de la petite couronne (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) la vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h. Cela veut dire, par exemple, qu'elle est limitée à 110 km/h sur les autoroutes, normalement limitées à 130 km/h, et ainsi de suite jusqu'aux routes normalement limitées à 80 km/h.

Pour dimanche, la préfecture de police de Paris précise avoir "demandé à ses services" d'appliquer la mesure de circulation différenciée "avec discernement" pour permettre l'accès aux bureaux de vote pour le second tour des élections législatives.

Transports en commun : un forfait antipollution vendu samedi

Ile-de-France Mobilités a décidé de déclencher le forfait "antipollution" sur l’ensemble du réseau de transports en commun à partir de samedi et jusqu'à la fin de l'épisode de pollution.

Vous pourrez voyager dans toute l'Ile-de-France, sur tous les moyens de transports à l'exception de certaines dessertes directes d’aéroports (Orlyval, navettes VEA Disney) et des bus touristiques (OpenTour, Cars Rouges), avec un ticket à 3,80€. Ce forfait est valable sur une journée de 5h du matin à 3h le lendemain (5h pour le Noctilien).

Il donne accès à l’aéroport de Roissy via le train-RER B, Roissybus ou Filéo, et accès à l’aéroport d’Orly via Orlybus et Go C Paris (Orlyrail).

Ce titre est aussi chargeable sur passe Navigo, en gare et station, ou depuis un smartphone via l’application Ile-de-France Mobilités.