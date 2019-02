Pollution : la circulation différenciée en place ce jeudi à Lyon, Villeurbanne et dans le Nord-Isère

Les préfectures du Rhône et de l'Isère ont mis en place la circulation différenciée ce jeudi dans le bassin lyonnais et dans le Nord-Isère en raison d'un épisode de pollution aux particules fines.

France

A Lyon, sauf sur les autoroutes et boulevards périphériques et Villeurbanne, mais aussi dans la moitié nord du département de l'Isère, vers Bourgoin-Jallieu et Vienne notamment, seuls les véhicules affichant une vignette Crit-Air sont autorisés à circuler.

Par ailleurs, la préfecture de l'Isère précise que la limite maximale de la vitesse de circulation est abaissée de 20 km/h sur les axes dont la limite habituelle est de 90 km/h ou plus.

Fin de la circulation différenciée à paris

En revanche, à Paris et dans sa proche banlieue comme dans la métropole lilloise, la circulation différenciée a été levée ce jeudi. Néanmoins, dans le Nord, le Pas-de-Calais et l'Oise, la vitesse maximale de circulation est abaissée de 20 km/h sur les axes dont la limite maximale habituelle est de 90 km/h ou plus, jusqu'à 10h du matin ce jeudi.