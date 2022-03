Pollution : la circulation différenciée est mise en place ce vendredi dans la métropole lilloise

La préfecture du Nord met en place la circulation différenciée à partir de 6h ce vendredi matin dans la Métropole Lilloise. La circulation des véhicules les plus polluants est interdite c'est à dire les Crit'air 4, 5 et les voitures sans vignette. En revanche les transports en commun sont gratuits.

Attention si vous avez prévu de prendre votre voiture ce vendredi 25 mars, vérifiez bien votre vignette Crit'air. La préfecture du Nord met en place la circulation différenciée à partir de 6 heures ce vendredi dans douze communes de la métropole lilloise. Une décision pour réduire la pollution alors que le Nord comme le Pas-de-Calais sont touchés par des épisode de pollution depuis lundi. Une "alerte sur persistance" a même été lancée par Atmo Hauts-de-France.

Seuls les véhicules disposant d'une vignette Crit'air de 0 à 3 peuvent circuler dans la métropole lilloise ce vendredi

Cette circulation différenciée cela signifie concrètement que les véhicules les plus polluants ne peuvent pas circuler dans la métropole lilloise. Les véhicules avec des vignettes Crit'air 4 et 5 et les véhicules sans vignette sont concernés. Même interdiction de circuler pour les poids lourds ne possédant que la vignette 5. Si c'est votre cas vous ne pouvez donc pas circuler sur les communes de Lille, Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille, Saint-André-Lez-Lille, Lambersart, Sequedin, Ronchin, Lezennes, Mons-en-Baroeul, La Madeleine, Lomme et Hellemmes.

Sachez en revanche que tous les véhicules utilisés à des fins de covoiturage, c’est-à-dire transportant au moins un passager en plus du conducteur, quelle que soit leur vignette « Crit’Air » et certaines catégories de véhicules (secours, forces de l’ordre, autoécoles) bénéficient de dérogation. Tous les véhicules peuvent également circuler sur les autoroutes A1, A22, A25, N227 et M652.

Les transports en commun sont gratuits sur le réseau Illévia

Si vous possédez une vignette crit’air de 0 à 3 vous pouvez circuler librement ce vendredi de 6 heures du matin à minuit, dans douze communes de la métropole lilloise. Sachez tout de même que la vitesse est abaissée de 20 km/h sur les autoroutes, les routes nationales et départementales pour l'ensemble des usagers. Si vous le souhaitez vous pouvez aussi utiliser les transports en commun sur l'ensemble de la métropole lilloise, ils sont gratuits dans le réseau Ilévia ce vendredi 25 mars en illimité.

Si vous n'avez pas fait encore de demande de vignette Crit'air, sachez que cette vignette est obligatoire pour circuler lorsque le préfet instaure la circulation différenciée lors des épisodes de pollution. Vous pouvez faire une demande sur le site du gouvernement.